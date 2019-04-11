HABER

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda çatışma: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda çatışma: 11 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda 11 silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 silahlı saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sina Yarımadası'nda salı günü düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Beyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağıBeyaz ay çekirdeği üreticilerinden tanıtım atağı
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ariş İçişleri Bakanlığı mısır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.