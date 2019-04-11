Mısır'ın Sina Yarımadası'nda çatışma: 11 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda 11 silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 silahlı saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sina Yarımadası'nda salı günü düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

