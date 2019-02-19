HABER

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki operasyonlarda 16 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki operasyonlarda 16 kişi öldürüldü

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 16 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimi'nin (İçişleri Bakanlığına bağlı istihbaratı) hassas devlet kurumlarına karşı saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği iki terör hücresine operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada Kuzey Sina vilayetinin Ariş kentinde düzenlenen ilk operasyonda 10, ikinci operasyonda 6 silahlı militanın öldürüldüğü ifade edildi.

Mısır son 5 günde içinde 3 terör saldırısına sahne oldu.

Başkent Kahire'nin Giza bölgesinde geçen cuma günü el yapımı bir bomba patlarken, cumartesi günü ise Sina Yarımadası'ndaki bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş söz konusu saldırı sonrası toplam ölü ve yaralı sayısı 15 olarak açıklanmıştı.

Son olarak dün gece yine Kahire'nin Derb el-Ahmar bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

- Sina Yarımadası

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16 kişi mısır öldürüldü Sina

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.