Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3 ölü, 10 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Kahire'nin güneyindeki turizm kenti Luksor'da çöken bir binada, ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Luksor Kenti Vali Yardımcısı Salah el-Menduh yarı resmi El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Luksor kentinde bir binanın çökmesi sonucu biri Alman turist, ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Menduh, binanın çöküşü sırasında çevrede bulunanlardan 10 kişinin yaralandığını, aralarında 3 Alman turist olduğunu belirtti.
Çöken binanın boş olduğunu dile getiren Menduh, yaralıların Luksor'daki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
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