Mısır'ın yeni ulaştırma bakanı bir general

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, istifa eden Ulaştırma Bakanı'nın yerine Mısır ordusundan bir generali atadı.

Şehit günü münasebetiyle başkent Kahire'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Sisi, Ulaştırma Bakanlığı görevine Mısır Ordusu Mühendislik Kurumu Komutanı Tümgeneral Kamil el-Vezir’in atandığını söyledi.

Mısır yasaları gereği yeni Bakan Vezir'in parlamentonun onayının ardından yemin ederek görevine başlaması gerekiyor.

Kahire’de, 27 Şubat’ta tren istasyonunda meydana gelen kaza ve ardından çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişi yaralanması sonucunda Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat istifa ettiğini açıklamıştı.

Söz konusu yangın, makinisti bulunmayan bir lokomotifin rayların bitimindeki bariyerlere çok hızlı bir şekilde çarpması sonucu çıkmış ve olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı.

