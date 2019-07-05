Mısırla sofralara lezzet katacak

Duru Bulgur, inovatif ürün grubunun yeni üyesi “Duru Pratik Mısır” ile tüketicilerin karşısına çıktı.

Daha önce Duru Pratik ürün grubunda; haşlanmış börülce, haşlanmış kırmızı fasulye, haşlanmış fasulye ve haşlanmış nohut gibi ürünlerle müşterilerine ulaşan Duru Bulgur, bu kez 400 gr ağırlığındaki haşlanmış mısır ile sofralara renk katacak.

Gıda Mühendisi Ece Duru, “Hem zamanı, hem sağlığı, hem de lezzeti önemseyen, yoğun bir iş temposunda çalışan insanlar için kurtarıcı bir ürün olarak planlanan Duru Pratik’te bu kez mısırla tüketicilerin karşısına çıktık. Yoğun iş hayatı insanları hızlıca hazırlanmış, geçiştirme gıdalara sürüklüyor. Bu da beraberinde sağlıksız beslenmeyi getiriyor” dedi.

