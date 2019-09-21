Mısırlı bilim insanlarının şüpheli ölümleri komplo teorilerini güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Mısırlı nükleer bilimci Ebubekir Abdulmunim Ramazan'ın birkaç gün önce Fas'ta ani şekilde ölümü, yurt dışındaki Mısırlı alimlere yönelik "suikast" teorilerini yeniden gündeme taşıdı.

Ramazan'dan 6 ay önce 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta da 3 Mısırlı bilim adamı yaşamını yitirmişti.

Yakın zamanda yaşanan bu ölümler, geçen yüzyılda aralarında Cemal Hamdan, Semir Necib ve Mustafa Müşrife gibi bilim adamlarının ölümlerini akla getirdi.

O dönem gayriresmi olarak İsrail suçlanmış ve bir kanıt olmamasına rağmen İsrail'in Mısırlı uzmanlara zarar verme konusunda bir geçmişe sahip olduğu vurgulanmıştı.

Şüpheli bu ölümler, bazı Mısırlıları başsavcılığa suç duyurusunda bulunmaya sevk etmiş ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde de olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Son altı aydır hayatını kaybeden Mısırlı bilim insanları ve bu süreçte yaşananlar şu şekilde sıralanabilir:

- Eylül 2019, nükleer bilimci Ramazan'ın vefatı