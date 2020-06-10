Mısırlı çift düğüne dozer üzerinde katıldı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyinde yer alan Mansure bölgesinde bir çift koronavirüs olmasına rağmen düğünü gerçekleşmekte ısrarcı oldu.

Düğün törenine bütün sevdiklerinin gelmesini isteyen yeni evli çift, mutlu gününü yakınlarıyla kutlamak istedi.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle davetlilerin korona olabileceği ihtimaline karşı düğün törenine dozer kepçesinin üzerinde katılmayı tercih etti.

Dozer kepçesi üzerinde mahallede gezen damat ve gelin davetlilere el salladı ve uzaktan dans etti.

Resmi kaynaklara göre, damat ve gelin inşaat sektöründe çalışan bir akrabasından dozer aldı ve korona karşı tedbirler olmasına rağmen düğünü gerçekleştirdi.

Düğün töreni yapıldığı ihbarını alan düzenlemesinin haber duyan polisler, olay yerine sevk gelerek mahallede yapılan düğüne baskın yaptı. Kısa süre sonra düğün tamamen durduruldu. Dozerin sahibi polis merkezine götürüldü.

