Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile oğlu Abdullah Mursi'nin ani ölümü hakkında uluslararası inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Mursi döneminde kabinede görev alan Yatırım Bakanı Yahya Hamid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Amr Derrac'la birlikte Birleşmiş Milletler'den (BM), Muhammed Mursi'nin vefatının, oğlunun da ölümünü içine alacak şekilde incelenmesini talep etti.

BM uzmanlarının, Mursi'nin vefatına ilişkin sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hamid, şunları kaydetti:

"BM'ye bağlı insan hakları uzmanlarının, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin başlattığı girişimi bütünüyle destekliyorum. Ancak, gerçeğin tam olarak anlaşılabilmesi için BM'nin Abdullah Mursi'nin vefatı için de inceleme yapması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümüne yol açan şartlarla ilgili BM soruşturmasını memnuniyetle karşılıyor ve tamamıyla destekliyoruz. Bu soruşturma ileriye dönük önemli bir adımdır."