Mısırlı gazeteci Cafer hakkında şartlı tahliye kararı

KAHİRE (AA) - Mısır’da mahkeme, 2015 yılından beri gözaltında tutulan gazeteci Hişam Cafer (53) hakkında şartlı tahliye kararı verdi.

AA Muhabirine konuşan Cafer’in avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, Kahire Ceza Mahkemesi’nin Hişam Cafer’in şartlı tahliyesine karar verdiğini ve savcılığın söz konusu karara itiraz etmediğini söyledi.

Mısır güvenlik güçleri, Medya Kalkınma Kuruluşu’nun (MEDA) kurucusu Cafer’i 21 Ekim 2015 tarihinde başkent Kahire’deki ofisinde gözaltına almıştı.

“Yasa dışı bir cemaate mensup olmakla” suçlanan Cafer, söz konusu tarihten bu yana Kahire’nin güneyindeki Akrep Hapishanesi’nde tutuluyordu. Hakkında mahkeme kararı bulunmayan Cafer’in gözaltı süresi 45 günde bir uzatılıyordu.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

