Mısırlı güvenlik heyeti Fetih yetkilileriyle görüştü

RAMALLAH (AA) - Fetih hareketinden liderler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi başkanlığındaki güvenlik heyetiyle bir araya geldi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mısır heyeti, Fetih yetkililerine, Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaret ile İsrail'le ateşkes ve siyasi bölünmenin sonlandırılması için yürütülen çabalarla ilgili bilgi verdi.
Habere göre, Fetih Hareketi, Mısır'ın Filistin uzlaşısının sağlanmasına yönelik çabalarına bağlı kalacaklarını ve Gazze'deki Filistinlilerin daha fazla ölüm ve yıkıma maruz kalmaması için çalışacaklarını vurguladı. Taraflar, temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Söz konusu heyet dün, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmış ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmüştü.
Filistinli gruplar Mısırlı yetkililerle yaklaşık iki aydır İsrail'le ateşkes ihtimali üzerinde görüşmeler yapıyor ancak şu ana kadar bu temaslardan bir sonuç alınamadı.
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