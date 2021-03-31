Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde servet taşıyor

Bir haftalık aranın ardından Instagram'a geri dönen Şeyma Subaşı, "Sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim. Erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım" diyerek estetik iddialarını yalanlayıp Mısırlı sevgilisi Mohammed AlSaloussi ile zaman geçirdiğini söyledi. Her yaptığıyla gündem olan Subaşı, bu sefer de lüks kıyafet tercihleriyle adından söz ettirdi.

"150 BİN TL'LİK KOMBİN"

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından son olarak siyah süper mini elbiseli pozlarını paylaşan Şeyma'nın kombini adeta servet değerinde. Instagram hesabı 'fenomenlernegiymiş'in yaptığı araştırma sonrası Subaşı'nın saatin 144 bin TL, askılı elbisesinin 11 bin 820 TL ve topuklu ayakkabısının 7 bin 150 TL olduğu ortaya çıktı. Ünlü ismin kombinin toplamı ise tamı tamına 151 bin 298 TL.





