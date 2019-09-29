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Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 20:26 | Son Güncelleme

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden biri olan muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Abdulfettah'ın avukatı Halid Ali sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, Abdulfettah'ın Mısır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti.

Abdulfettah'ın annesi Leyla Suveyf de yine sosyal medya hesabından, oğlunun gözaltına alınma sebebini ve aleyhindeki suçlamaları henüz bilmediklerini ifade etti.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından mart ayında tahliye edilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, "Kasım 2013'te gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017’de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

2013'te tutuklanıp mart ayında serbest bırakılan Abdulfettah'ın, 5 yıl adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ala Abdülfettah mısır

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