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Mısırlı muhalif eski diplomat evinde gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Mısırlı muhalif eski diplomat evinde gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın önde gelen muhalif isimlerinden eski diplomat Masum Merzuk, Kahire'deki evinde gözaltına alındı.

Merzuk'un avukatı Halid Ali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli büyükelçinin ailesi, Kahire'nin batısındaki evlerinin çok sayıda emniyet görevlisi tarafından kuşatıldığını, Merzuk'un evden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi." ifadesini kullandı.

Mısır makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkedeki mevcut yönetime karşı muhalefetiyle bilinen Merzuk bu ayın başında yaptığı açıklamada, iktidarın görevine devam edip etmemesi hususunda referanduma gidilmesini istemiş aksi takdirde 31 Ağustos'ta ülke genelinde gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Daha önce dışişleri bakanı yardımcılığı vazifesini ifa eden Merzuk, Mısır yönetiminin Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan'a bırakılmasını öngören 8 Nisan 2016 tarihli anlaşmaya tepki gösteren isimler arasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
diplomat gözaltı Merzuk mısır

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