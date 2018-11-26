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Mısırlı muhaliflerden Suudi Veliaht'ın muhtemel ziyaretine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 00:37 | Son Güncelleme

Mısırlı muhaliflerden Suudi Veliaht'ın muhtemel ziyaretine tepki

İSTANBUL (AA) - Mısırlı muhalifler ve gazeteciler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk kez yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, muhtemel Kahire ziyaretine tepki gösterdi.

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan Sivil Demokratik Hareket'ten, "Ne hoş geldin ne sefalar getirdin" adı altında yazılı bir açıklama yapıldı.

Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğunun" unutulmadığı ifade edilen açıklamada, Suudi Veliaht Prens'in muhtemel Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, cinayetteki tüm delillerin, "suikast için Muhammed bin Selman'ın bizzat talimat verdiği" yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan, onlarca Mısırlı gazeteci Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu sebeplerden dolayı Suudi Veliaht'ın muhtemel Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

Gazeteciler, tepkilerini altına imza attıkları ortak bir yazılı açıklamayla ifade etti.

Buna karşın Twitter üzerinden bazı Mısırlılar, Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretinden memnuniyet duyacaklarını aktararak iki ülke arasındaki derin ilişkilere vurgu yaptı.

Mısır makamlarından ya da Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçiliğinden, söz konusu açıklamalardaki suçlamalara cevap verilmedi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turu kapsamında geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmişti. Suudi Prens, üç günlük ziyaretin ardından bu ülkeden ayrılarak bu akşam ikinci durağı Bahreyn'e geçti.

Muhammed bin Selman'ın yurt dışı turunun hangi ülkeleri kapsadığı açıklanmazken bazı ülkelerde Suudi Veliaht'ın olası ziyaretine farklı eylemlerle tepki gösteriliyor.

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Cemal Kaşıkçı mısır Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman

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