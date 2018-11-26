Mısırlı muhaliflerden Suudi Veliaht'ın muhtemel ziyaretine tepki

İSTANBUL (AA) - Mısırlı muhalifler ve gazeteciler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk kez yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, muhtemel Kahire ziyaretine tepki gösterdi.

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan Sivil Demokratik Hareket'ten, "Ne hoş geldin ne sefalar getirdin" adı altında yazılı bir açıklama yapıldı.

Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğunun" unutulmadığı ifade edilen açıklamada, Suudi Veliaht Prens'in muhtemel Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, cinayetteki tüm delillerin, "suikast için Muhammed bin Selman'ın bizzat talimat verdiği" yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan, onlarca Mısırlı gazeteci Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu sebeplerden dolayı Suudi Veliaht'ın muhtemel Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

Gazeteciler, tepkilerini altına imza attıkları ortak bir yazılı açıklamayla ifade etti.