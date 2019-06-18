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Mısırlı muhaliflerinden Mursi için taziye mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 01:44 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Adayı Hamdin Sabbahi: - "Muhammed Mursi'nin ölümünü büyük ve derin bir üzüntüyle karşıladım" - 6 Nisan Hareketi: - "Allah Doktor Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin. Ailesinin ve tüm Mısırlıların başı sağolsun" - Sürgündeki Mısır Parlamentosu: - "Hayatım meşruiyetin bedeli olsun' diyen, verdiği sözü yerine getiren şehide Allah rahmet etsin"

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır'da muhaliflerden de taziye mesajları yayınlandı.

Mursi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine muhalefet eden ve daha sonra Abdulfettah es-Sisi karşısında 2014 yılında cumhurbaşkanlığına aday olan Hamdin Sabbahi, sosyal medya üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Allah'tan geldik ve Allah'a dönüyoruz. Muhammed Mursi'nin ölümünü büyük ve derin bir üzüntüyle karşıladım. Allah'tan geniş rahmetiyle onu geniş cennetinde karşılamasını, iyiliklerini kabul etmesini, yanlışlarını görmezden gelmesini ve sevdiklerine sabır vermesini niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Benzer şekilde Mursi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine muhalefet eden sivil toplum hareketi 6 Nisan Hareketince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Allah Doktor Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin. Ailesinin ve tüm Mısırlıların başı sağolsun." açıklamasında bulunuldu.

Öte yandan Mursi'ye yakın el-Cemaat el-İslamiye oluşumunun siyasi partisi İnşa ve Kalkınma Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın 25 Ocak 2011'den sonra seçilmiş ilk cumhurbaşkanı" tanımlaması yapılarak taziyede bulunuldu.

Askeri darbenin ardından yurt dışında oluşturulan Sürgündeki Mısır Parlamentosunca yapılan açıklamada, "Hayatım meşruiyetin bedeli olsun' diyen, verdiği sözü yerine getiren şehide Allah rahmet etsin" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası komisyon tarafından Mursi'nin vefatına ilişkin soruşturma açılması talebinde de bulunuldu.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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