Mısırlı Selefi muhalif Ebu İsmail'in hapis cezası onandı

KAHİRE (AA)- Mısır'da Yargıtay, Selefi muhalif Hazim Ebu İsmail hakkında Ceza Mahkemesi tarafından verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Kahire'de bugün görülen davada Yargıtay, Hazim Ebu İsmail hakkında 19 Aralık 2012 tarihinde Medinet en-Nasr mahkeme binasını basmak ve basmaya teşvik etmek suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını onadı. Kararın nihai olduğu ve Mısır yasalarına göre karara itiraz ve temyiz yollarının tükendiği bildirildi.

Kahire Ceza Mahkemesi, Hazim Ebu İsmail ve Selefi aktivist Halid Harbi hakkında beşer yıl hapis cezası vermiş, gıyabi yargılanan 12 kişiyi ise onar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ebu İsmail’in destekçilerinden bir grup, 2012 yılında kendisinin sorgulandığı esnada başkent Kahire’nin doğusunda bulunan Medinet en-Nasr Ceza Mahkemesi etrafından eylem yaparak binaya girmişti.

Söz konusu kararın Ebu İsmail için verilen üçüncü mahkeme kararı olduğu kaydedildi.

Ebu İsmail hakkında Nisan 2015’te, annesinin başka bir ülke vatandaşlığı ile ilgili sahtecilik yapmaktan 7 yıl, mahkemeye hakaret suçlamasından ise Aralık 2014’te 1 yıl hapis cezası verilmişti.

