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Mısırlı ünlü futbolcuya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika'yı vergi kaçırma suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırdı

KAHİRE (AA) - Mısır’da, dünyaca ünlü eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika hakkında bir yıl hapis cezası verildi.

Mısır Mali ve Ticari İşler Mahkemesi Ebu Trika'yı, kendisine ait iki şirkette 2008-2009 yıllarında 710 bin cüneyh (yaklaşık 40 bin dolar) tutarında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, söz konusu cezanın infazının durdurulması için de Ebu Trika’nın 20 bin cüneyh (bin 120 dolar) kefalet ödemesine hükmetti.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Katar’da yaşayan Ebu Trika'yı duruşmada avukatları temsil etti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Mayıs 2018’de aralarında Ebu Trika'nın da bulunduğu bin 529 kişiyi yasa dışı örgüt olarak tanımladıkları “Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (İhvan)” üye olmakla suçlayarak 5 yıl süreyle terör listesine almıştı.

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