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Mısırlı ünlü şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

Mısır'ın sevilen şarkıcılarından Şirin Abdulvehhab'a, Bahreyn'deki konserinde söylediği sözler nedeniyle Mısır Müzisyenler Sendikası tarafından yasak getirildi

KAHİRE (AA) - Mısır Müzisyenler Sendikası, şarkıcı Şirin Abdulvehhab'ı "ulusal güvenliğe zarar veren açıklamalarda bulunmak" suçlamasıyla ülkede çalışmaktan men etti.

Arap dünyasının önde gelen şarkıcılarından Şirin, Bahreyn'deki konserinde ülkesi hakkında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek çalışma yasağı getirildi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirin'in dünden itibaren ülke içinde çalışmasına yasak getirildiği ve gelecek çarşamba günü de söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak sendika tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı bildirildi.

Mısır'da muhalifler aleyhinde suç duyurusunda bulunmakla tanınan Semir Sabri ise "Mısır'a hakaret etmek" suçlamasıyla Şirin hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bahreyn'deki konserinde "Rahatça konuşabiliyorum, çünkü Mısır'da konuşanlar hapse giriyor." ifadelerini kullanan Şirin ise sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek kendisini savundu. Sevenlerinden şarkılarına devam edeceğinden emin olmalarını isteyen Şirin, avukatını "bulanık suda balık avlamayı sevenlere" engel olması için görevlendirdiğini açıkladı.

Şirin'in sendikanın aldığı kararı mahkemeye götürme hakkı bulunuyor ancak bu yola başvurup başvurmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısırlı şarkıcı Şirin, 2017 yılı sonunda verdiği bir konserde de Nil suyundan içmenin bilharziasis hastalığına (yöreye özgü bir hastalık) sebep olduğunu söylemesi nedeniyle altı ay hapse mahkum edilmişti.

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mısır Mısır Müzisyenler Sendikası Şirin Abdülvahab

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