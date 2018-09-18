Mısırlı ve ABD'li askeri yetkililer Ortadoğu'yu görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid, ABD Merkez Komutanlığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Michael Garrett ile Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Mısır ordu sözcüsü Tamir er-Rifai'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ferid ile Mısır'a resmi ziyarette bulunan Garrett ve beraberindeki heyet, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ortak askeri iş birliği ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konularını görüştü.

Ferid görüşmede, ilerleyen dönemde askeri alanlarda özellikle de ortak askeri eğitim alanında daha fazla iş birliği yapmayı istediklerini ifade etti.

Garrett ise ABD'nin iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve eğitim kapasitesini artırmayı amaçlayan ilişkileri geliştirmeyi arzuladığını kaydetti.

Mısır'da; ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa'nın katıldığı "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak askeri tatbikat yapılıyor. 8 Eylül'de başlayan tatbikat 20 Eylül'de sona erecek.

