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Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 00:14 | Son Güncelleme

Burdur’da tarihi mimarisi ile en önemli yapılarından biri olan Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı.Burdur’da 1890 yılında yapımına başlanarak 1895 yılında tamamlanan Osmanlı döneminden günümüze korunarak gelmiş en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Mısırlılar Konağı, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 1977 yılında almış olduğu kararla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi Osmanlı evi halkın hizmetine açıldı.

Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Burdur’da tarihi mimarisi ile en önemli yapılarından biri olan Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı.

Burdur’da 1890 yılında yapımına başlanarak 1895 yılında tamamlanan Osmanlı döneminden günümüze korunarak gelmiş en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Mısırlılar Konağı, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 1977 yılında almış olduğu kararla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi Osmanlı evi halkın hizmetine açıldı. Öğretmenevi tarafından işletilecek Mısırlılar Konukevi’nin açılışı Vali Hasan Şıldak ve beraberinde yer alan protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Vali Hasan Şıldak açılışta yaptığı konuşmada kısıtlı imkânlarla mütevazı şekilde elden geçirip, tüm izin prosedürlerini yerine getirdikleri konukevini Burdur’un hizmetine sunacaklarını belirterek, insanların sohbet edebileceği, çayını, kahvesini içebileceği, oturup dertleşebileceği bir mekan oluşturulduğunu söyledi. Şıldak, "Korunan eserlerin prosedürlerini takip ederek izin alarak bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek hem zaman alıyor, hem de zorluk taşıyor. Ama bu zorluk güzellikle noktalandı. Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından binamız Öğretmenevine kiraya verildi. Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından inşallah nezih bir yer olarak işletilecek. İlimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bahar aylarından itibaren ilimizin değerli konağı Baki Bey Konağı da müze demesek de etnograf sergi alanı yapacağız. Bir defa Burdur nedir, diye gelen gerek yerli gerek yabancı turistlerimiz Burdur’da bir köy evi 50

Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

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