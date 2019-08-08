Mısırlılar neden az kurban kesiyor?

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.

Mısırlıların diğer İslam ülkelerine oranla daha az kurban kestiği gözleniyor. Özellikle orta gelirli sınıf kurban kesme işini sadece zengin ve varlıklı kesimlere ait bir ibadet olarak görüyor. Toplumun bu katmanları kurban kesmektense bayramda kasaptan bol miktarda et almayı tercih ediyor.

Mısır'da son yıllarda kurban kesenlerin sayısındaki azalmayı 2014'ten bu yana sistematik şekilde yapılan zamlarla artan hayat pahalılığına bağlayanlar olduğu gibi dini gerekçelerle açıklayanlar da var.

- Hayvan pazarları günler öncesinden kuruldu

Ülkede her sene olduğu gibi yine Kurban Bayramı öncesinde bütün şehirlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarları kuruldu.

Başkent Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alan büyük hayvan pazarının yanı sıra kentin neredeyse bütün caddelerinde de küçük çaplı hayvan satış noktaları göze çarpıyor.

En eski hayvan pazarı Suk el-Meşiye, Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alıyor. Pazarda koyun ve keçinin yanı sıra sığır ve mandalar da satılıyor.