Mısıroğlu ailesinden Akşener’e suç duyurusu Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’nun çocukları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, isim vermeden kullandığı sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Akşener, geçen hafta sonu Mersin’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği’nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım.

Atatürk’ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Mısıroğlu’nun ailesi adına açıklama yapan avukat Faruk Keleştimur, Akşener’in Türk Ceza Kanunu’nca “kişinin hatırasına hakaret” suçunu işlediğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



