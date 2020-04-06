Misket oyunu kan gölüne döndü! Fırlattığı dirgen küçük çocuğun boynuna saplandı

Edinilen bilgilere göre, Karaçoban ilçesi Kırımkaya Mahallesi’nde iki çocuk misket oynarken aralarında kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk, köylerde samanları ve otları toplamakta kullanılan dirgeni 14 yaşındaki B.O.’ya doğru fırlattı.

Dirgen, kaçmak isterken ayağı takılan B.O.’nun sırtına ve boynuna saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları B.O.’yu Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.O. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

