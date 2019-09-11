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Misler gibi koktu: Limonlu kek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 11.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Beş çayınızı taçlandıracak harika bir tarifle karşınızdayız: Limonlu kek! Tadından önce mis kokusuyla kalbinizi çalan kekimiz, her bir ısırıkta mutluluk verecek...

Misler gibi koktu: Limonlu kek tarifi

Sadece lezzeti değil görüntüsü ve kokusuyla da etkileyen en lezzetli keklerden biri limonlu kek... Oldukça fresh olan bu tarif, hafif lezzetiyle baymadan keyifli bir çay saati geçirmenize yardımcı olacak.

MALZEMELER
3 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Bir çay bardağı süt
2,5 su bardağı un
3 adet limonun suyu

HAZIRLANIŞI
Derin bir kabın içinde yumurtaları ve toz şekeri, şeker eriyene kadar çırpın. Karışıma süt ve sıvı yağı da ilave edin.

Bu karışımın içine un, kabartma tozu, vanilyayı ekleyip homojen bir karışım alana kadar karıştırmaya devam edin.

Limon suyunu az bir miktar toz şekerle çırpın. Şeker eriyince kek harcının içine ilave edin.

Kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına koyun ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin.

Üzerine pastacı kreması hazırlayıp, sıvayın. Afiyet olsun...

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