İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Samsunspor, Fethiye Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 83-74 kazandı.



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