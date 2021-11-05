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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

05.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 6. hafta yapılan tek maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası yapılan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Samsunspor, Fethiye Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 83-74 kazandı.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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