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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

16.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 59 - Sigortam.net: 67

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Sigortam.net arasındaki müsabaka, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. İlk çeyreği 18-16, ilk yarıyı ise 38-33 geride tamamlayan Sigortam.net, ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçen konuk takım, salondan 67-59 galip ayrıldı.

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