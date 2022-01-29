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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

29.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 17'nci hafta, 3 müsabakayla başladı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftası, oynanan 3 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 77-86

Beysu Konyaspor Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 85-86

OGM Ormanspor-Samsunspor: 72-68

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