İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftası, oynanan 3 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 77-86

Beysu Konyaspor Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 85-86

OGM Ormanspor-Samsunspor: 72-68



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