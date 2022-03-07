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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

07.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73 - HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22. haftanın son maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 73-63 yendi.

Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 geride tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla karşılaşmayı 73-63 kazandı.

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