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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

30.04.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. haftaya 3 maçla sürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. haftaya 3 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 91-78

Samsunspor-Akhisar Belediye Basketbol: 85-44

Finalspor-OGM Ormanspor: 106-92

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