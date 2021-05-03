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Mısra Öz hastaneden taburcu oldu

03.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz’den sevindiren haber geldi. Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavi gören Mısra Öz sağlığına kavuşarak bu sabah taburcu edildi.

Mısra Öz hastaneden taburcu oldu

Covid-19’a yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavisine başlanan Mısra Öz, artan şikayetleri üzerine 17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde normal hasta odasına alınan Mısra Öz’ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi:

“Hastamız Mısra Öz' ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış olup, sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) taburcu edilmiştir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz”

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MISRA ÖZ'DEN 'TEŞEKKÜR' PAYLAŞIMI

Mısra Öz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastane çalışanlarına ve doktorlara teşekkür etti.

mısra oz

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Tekirdağ Çorlu

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