HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası

Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası

09.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası

Çorlu tren kazasında oğlunu ve eşini kayberen Mısra Öz, "kamu görevlilerine hakaret ettiği" gerekçesiyle 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, sosyal medyada "kamu görevlilerine hakaret ettiği" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mısra Öz, mahkeme heyetine "üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle açılan davada "suçlu" bulunarak 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Öz, davanın burada bitmediğini, mahkeme heyetinin 7 gün içinde istinaf mahkemesine giderek itiraz etme hakkının olduğunu söylediğini belirtti. Öz, sözlerini "İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye sürdürdü.

Mısra Öz, hakkında şimdiye kadar açılmış iki dava olduğuna da dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Mısra Öz, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybetmişti. Kazanın ardından Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı dört kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Ancak kazada yakınlarını yitirenler, kazanın asıl sorumlularının yargılanmadığı ve kazanın nedenlerinin yeterince araştırılmadığı eleştirisinde bulunuyor.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladıAFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı: 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar ve fırtına uyarısı! Tarih vererek uyardı: 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Adalet Bakanlığı CTE katip alımı sözlü sınav 2021: CTE katip başvuruları ne zaman açıklanacak? Ceza İnfaz Kurumu katiplik şartları nedir?

CTE katip alımı sözlü sınav ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.