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Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması kazananı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 08:25 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması'nda Finlandiya uyruklu Katarina Juselius birinci seçildi.

Modacı Ashot Khachatryan'ın organize ettiği yarışma için bir haftadır Bodrum'da kampta olan ve ilçeyi gezme fırsatı bulan yarışmacılar, Bodrum Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi'nde jüri önüne çıktı.

Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Portekiz, Letonya, Sibirya, Kore ve Polonya'nın da aralarında olduğu 20 ülkeden yarışmacılar, çeşitli kıyafetlerle sahneye çıkarak jüri önünden geçiş yaptı.
Türkiye'den üniversite öğrencisi Mervenur Nakışçı'nın katıldığı yarışmaya, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.
Finlandiyalı Katarina Juselius'un birinci olduğu yarışmada, Letonya'dan Laine Mezale ikinci, Sibirya'dan Natalia Beliaeva üçüncü, Ermenistan'dan Anush Sahakyan dördüncü, Karadağ'dan Andjela Vukadinoviç beşinci seçildi.
Ülkelerinde mankenlik ve modellik yapan yarışmacıların katıldığı organizasyon, ilk 5'e seçilenlerin taçlarının takılmasının ardından pasta kesimiyle sona erdi.
Yarışmada dereceye girenlerin, 20 Kasım'da Malezya'da düzenlenecek kainat güzellik yarışmasına katılmaya hak kazandıkları belirtildi.(AA)
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Muğla Katarina Juselius Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması

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