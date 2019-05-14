'Miss 7 Continents kraliçesi' Finlandiyalı Katarina oldu

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da düzenlenen Miss 7 Continents (7 Kıtanın Güzeli) Yarışması'nda, Finlandiya uyruklu Katarina Juselius, 'kraliçe' seçildi.

Bodrum'da 1 haftadır kampta olan 20 yarışmacı, dün akşam, kentteki alışveriş merkezinde jüri karşısına çıktı. Modacı Ashot Khachatryan'ın organize ettiği yarışmada Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Portekiz, Letonya, Sibirya, Güney Kore, Güney Afrika, Litvanya, Karadağ, İsrail, Tataristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Polonya'dan yarışmacılar, jüri üyeleri önünde yürüdü. Yarışmaya katılımın sağlandığı ülkelerden gelen çocuklar da yöresel kıyafetlerle podyuma çıktı. Organizasyonda çeşitli dans gösterileri sunan çocukların performansı, ilgiyle izlendi.

Yarışma sonunda Finlandiyalı Katarina Juselius birinci, Letonya'dan Laine Mezale ikinci, Sibirya'dan Natalia Beliaeva üçüncü, Ermenistan'dan Anush Sahakyan dördüncü, Karadağ'dan Andjela Vukadinoviç beşinci seçildi. Jüri üyeleriyle birlikte Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilk 5'e seçilenlerin taçlarını taktı. Yarışma, pasta kesimiyle sona erdi.

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