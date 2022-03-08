Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Miss BumBum modeli, müstehcen fotoğraflarını sattığı için kendisini yargılayan kadınlara sert cevap verdi! “Rencide etmemeleri...”

Miss BumBum modeli, müstehcen fotoğraflarını sattığı için kendisini yargılayan kadınlara sert cevap verdi! “Rencide etmemeleri...”

08.03.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss BumBum yarışmasının şampiyonu ve OnlyFans modeli Lu Duarte, Dünya Kadınlar Günü’nde kendisini ve seksi pozlarını eleştiren kadınlara sert cevap verdi. Müstehcen pozlarını sattığı için kendisini yargılayan kadınlara sert cevap veren Duarte, kadınların birbirlerini desteklemesi gerektiğini savundu.

Miss BumBum modeli, müstehcen fotoğraflarını sattığı için kendisini yargılayan kadınlara sert cevap verdi! “Rencide etmemeleri...”

OnlyFans fenomeni Lu Duarte, OnlyFans içeriği yüzünden kendisini yargılayan ve eleştiren kadınlara tepki gösterdi. Yetişkinler için özel olarak hazırlanan ve abonelik sistemiyle ilerleyen bir sitede paylaşım yapmanın toplumsal olarak kadınlar tarafında farklı algılandığını ifade eden Duarte, “Yetişkinlere uygun bir içerik platformunda olma eylemi, kendi parasını kazanan ve benim gibi bağımsız olan güçlü kadın algısını değiştirmemeli” ifadelerini kullandı.

Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattıÜnlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattı

“KADINLAR BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALI”

2

İçeriklerinin erkeklerin yanında kadınlar tarafından takip edildiğini ifade eden Duarte, “Çalışmalarım birçok insan özellikle de kadınlar tarafından değerlendiriyor. Kadınların güçlendirilmesiyle ilgili konuştukları şeylerden biri, kadınların diğer kadınların yanında durması ve onları neşelendirmesi, beni yargılayanların çoğu gibi değil. Kadınlar birbirlerine destek olmalı” dedi.

Yaşam tarzının herkese uygun olmadığını fark ettiğini söyleyen Duarte, seçimleri nedeniyle insanlara saygı duyulması gerektiğinin altınız çizdi. Duarte, “OnlyFans’ta yer alan kadınların yaşam tarzını sevmek zorunda değilsiniz. Sadece temel şeyleri yapmanız ve onlara saygı duymanız gerekiyor. Kadınların bir araya gelip birbirlerini desteklemeleri, onlar gibi eleştirmemeleri, yargılamamaları, rencide etmemeleri gerekiyor.” diye konuştu.

Eski Rus casusu Anna Chapman sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem yarattı! “Böyle inanç dalgası görmedim”Eski Rus casusu Anna Chapman sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem yarattı! “Böyle inanç dalgası görmedim”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en yaşlısı! Kaçmayı reddetti: Kimseden korkmuyorumDünyanın en yaşlısı! Kaçmayı reddetti: Kimseden korkmuyorum
Elindeki kağıdın sırrı çözüldüElindeki kağıdın sırrı çözüldü
Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttıEskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.