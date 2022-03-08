Miss BumBum modeli, müstehcen fotoğraflarını sattığı için kendisini yargılayan kadınlara sert cevap verdi! “Rencide etmemeleri...”

OnlyFans fenomeni Lu Duarte, OnlyFans içeriği yüzünden kendisini yargılayan ve eleştiren kadınlara tepki gösterdi. Yetişkinler için özel olarak hazırlanan ve abonelik sistemiyle ilerleyen bir sitede paylaşım yapmanın toplumsal olarak kadınlar tarafında farklı algılandığını ifade eden Duarte, “Yetişkinlere uygun bir içerik platformunda olma eylemi, kendi parasını kazanan ve benim gibi bağımsız olan güçlü kadın algısını değiştirmemeli” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALI”

İçeriklerinin erkeklerin yanında kadınlar tarafından takip edildiğini ifade eden Duarte, “Çalışmalarım birçok insan özellikle de kadınlar tarafından değerlendiriyor. Kadınların güçlendirilmesiyle ilgili konuştukları şeylerden biri, kadınların diğer kadınların yanında durması ve onları neşelendirmesi, beni yargılayanların çoğu gibi değil. Kadınlar birbirlerine destek olmalı” dedi.

Yaşam tarzının herkese uygun olmadığını fark ettiğini söyleyen Duarte, seçimleri nedeniyle insanlara saygı duyulması gerektiğinin altınız çizdi. Duarte, “OnlyFans’ta yer alan kadınların yaşam tarzını sevmek zorunda değilsiniz. Sadece temel şeyleri yapmanız ve onlara saygı duymanız gerekiyor. Kadınların bir araya gelip birbirlerini desteklemeleri, onlar gibi eleştirmemeleri, yargılamamaları, rencide etmemeleri gerekiyor.” diye konuştu.



