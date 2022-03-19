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Miss BumBum şampiyonu Suzy Cortez, cinsellik itirafıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Bana katılıyor, her gün...”

19.03.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında OnlyFans’a katıldığını söyleyen Suzy Cortez, yıllık 7 milyon sterlin (136 milyon 636 bin TL) kazandığını itiraf etti. Artık eşinin de OnlyFans hesabı olduğunu belirten Cortez, cinsellik itirafıyla da herkesi şaşırttı.

Miss BumBum şampiyonu Suzy Cortez, cinsellik itirafıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Bana katılıyor, her gün...”

Geçtiğimiz günlerde bir organizasyon sırasında Putin ile tanıştığı anları anlatarak dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki Brezilyalı model, sosyal medyanın gündemine oturan yeni bir açıklama yaptı. Miss BumBum yarışması galibi olan Cortez, 2017 yılında katıldığı OnlyFans sayesinde seksi video ve fotoğraflarını satarak yıllık 7 milyon sterlin (136 milyon 636 bin TL) gelire ulaştığını belirtti. Kocası Rafael Muniz’in de kendi kariyer hedefini takip ederek OnlyFans açtığını söyledi. OnlyFans’ın cinsel yaşamlarını ve evliliklerini renklendirdiğini dile getiren Cortez, itirafıyla gündem oldu.

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“KOCAMLA TANIŞMADAN ÖNCE CİNSELLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

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Yaklaşık 2 yıl önce hayatını Rafael Muniz ile birleştirdiğini ifade eden Cortez, evliliklerinin normal çiftlerden farklı olduğunu dile getirdi. Evlendiği için hiçbir zaman pişmanlık hissetmediğini söyleyen Cortez, “Sevgi dolu, bana karşı çok dikkatli ve bana çok saygı duyuyor. Her zaman hayalini kurduğum şey buydu. Birlikte OnlyFans için çalışmak gerçekten mükemmel. Kocamla tanışmadan önce cinselliğin ne olduğunu bilmiyordum. Birlikte öğrendik ve cinsle hayatımız çok aktif ve zevkli” dedi.

Eşiyle birlikte her gün spor yaptıklarını ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiklerini belirten Cortez, “Birlikte her gün antreman yapıyoruz ve mükemmel bir şey. OnlyFans’ın en fit çifti olmak istiyoruz. Birbirimizle uyumumuz harika. O bana katılıyor, her gün en az 5 kez cinsel ilişki yaşıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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