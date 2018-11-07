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Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Brezilya'da geleneksel olarak düzenlenen kalça güzeli yarışması Miss Bumbum'da bu yıl birinci seçilenden ziyade yarışmacılar arasında çıkan kavga konuşuldu. Birincinin açıklanmasının ardından jüri seçimine itiraz eden bir yarışmacı, birinci seçilen 31 yaşındaki Ellen Santana'ya saldırdı.

Kavganın yarışmayı yarıda böldüğü gecede, salon 27 yaşındaki Aline Uva'nın isyan sesleriyle inledi. Birinci seçilen yarışmacının silikonlu olduğunu söyleyen Aline, açıklanan sonucu kabul etmediğini söyleyerek, birincilik kurdelesini Ellen'in boynundan alıp kendisi taktı.

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Brezilya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen popo güzelliği yarışması Miss Bumbum kazananı belirlendi. Ancak yarışmada birinci açıklanırken kavga çıktı.
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'Bayan Popo' anlamına gelen Miss Bumbum unvanı için yarışan ülkenin dört bir yanından onlarca adaydan sadece 15’i finale kaldı.
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Finalde yapılan halk oylaması sonucunda Bayan Popo 2018 unvanını Rondonia Eyaleti'nden Ellen Santana kazandı.
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Ancak bir diğer yarışmacı, bu sonucu beğenmeyerek birinci seçilen 31 yaşındaki Ellen Santana'ya saldırdı.
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31 yaşındaki Santana'ya saldıran 27 yaşındaki Aline Uva, sadece kendi kalçasının doğal olduğunu iddia ederek diğer yarışmacıları "silikonlu" olmakla suçladı.
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Aline Uva, "Miss BumBum seçilen yarışmacıya saldırdım çünkü burada kazanmayı tek hak eden benim" dedi.
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105 santimlik kalçalarıyla gurur duyan Aline Uva, "Diğer kadınlara ilham kaynağı olmak istiyorum" diye konuştu.
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Yarışma jürisi tarafından üçüncü seçilen 27 yaşındaki Paula Oliveira'nın ise transeksüel olduğu ve altı yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ortaya çıkınca diskalifiye edildi.
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Yarışmayı kazanan Ellen Santana, hayatını modellik yapıp dans ederek kazanıyor.
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Objektiflere yansıyan kavgadan bazı fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
brezilya kalça yarışması

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YARIM TONLUK KADINLAR....
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