Miss Russia 2019 Güzellik yarışması birincisi Alina Sanko oldu! İşte Rusya'nın en güzel kızı

47 bin dolarlık para ödülünün sahibi olan Alina Sanko, elde ettiği başarı sayesinde ülkesini Miss World ve Miss Universe'de temsil etme hakkı da kazandı. İşte Rusya'nın en güzel kızı...

Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki beyaz altından yapılan tacı bir önceki yılın füzeli Yulia Polyachikhina, Alina Sanko'ya taktı.

Alina Sanko 47 bin dolarlık ödülün yanı sıra ülkesini Miss World ve Miss Universe'de temsil etmeyi de garantilemiş oldu.

Rusya genelinden 50 kişinin katıldığı yarışmada birinciliği elde eden Alina Sanko, modellik ve ressamlık yapıyor.

Alina Sanko bir gün çizdiği eserleri bir sergide sanatseverlerle buluşturmayı hayal ediyor.

Yarışmada birinciliği elde eden Alina Sanko'nun yeni hedefleri arasında dil öğrenmek, seyahat etmek ve bağış yapmak var.

Kazanmayı hiç beklemediğini ve hala kazandığına inanamadığını söyleyen Alina Sanko, olan bitene bir türlü alışamadığını ifade ediyor.

Twitter hesabından "Peri masalı gibi" paylaşımı yapan Alina Sanko son derece mutlu olduğunu belirtiyor.

Alina Sanko'nun 2019 versiyonunda birincilik elde ettiği Miss Russia, Rusya'daki güzellik yarışmalarının en büyüğü ve prestijlisi olarak biliniyor.