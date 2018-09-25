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Miss Turkey 2018 kazananı belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 07:36 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını Şevval Şahin kazandı

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Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
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Şevval Şahin'in Miss Turkey World 2018 olduğu yarışmada Tara Madelein De Vries Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi.
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Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.
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MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR

MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR
1-Şevval Şahin Yaş 19 Boy 1,82 Doğum Yeri İstanbul UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?

MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?
2-Deren Ertaş Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri Kırklareli MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?

MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?
3- Sena Yağmur Çelik Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?

MISS TURKEY - GÖKSU ORAL KİMDİR?
4-Göksu Oral Yaş 22 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?

MISS TURKEY - CANSU ERDÖNMEZ KİMDİR?
5- Cansu Erdönmez Yaş 24 Boy 1,78 Doğum Yeri İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?

MISS TURKEY - BİLGE ULUĞ KİMDİR?
6- Bilge Uluğ Yaş 22 Boy 1,78 Doğum Yeri İstanbul İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?

MISS TURKEY - YASEMİN AŞKIN KİMDİR?
7-Yasemin Aşkın Yaş 23 Boy 1,78 Doğum Yeri Almanya INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?

MISS TURKEY - GÜLSÜM İLAYDA ÖZÜLKE KİMDİR?
8- Gülsüm İlayda Özülke Yaş 21 Boy 1,76 Doğum Yeri Denizli GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?

MISS TURKEY - AYLİN SABRİNA WHİTE KİMDİR?
9- Aylin Sabrina White Yaş 21 Boy 1,73 Doğum Yeri Dubai UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?

MISS TURKEY - RODA IRMAK KALKAN KİMDİR?
10- Roda Irmak Kalkan Yaş 18 Boy 1,72 Doğum Yeri İstanbul UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?

MISS TURKEY - ÇİÇEK AKSU KİMDİR?
11- Çiçek Arsu Yaş 23 Boy 1,71 Doğum Yeri Gaziantep AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?

MISS TURKEY - BERAY KOCABAŞ KİMDİR?
12- Beray Kocabaş Yaş 26 Boy 1,74 Doğum Yeri İstanbul MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?

MISS TURKEY - DİLARA YILMAZ KİMDİR?
13- Dilara Yılmaz Yaş 21 Boy 1,73 Doğum Yeri Almanya BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?

MISS TURKEY - IŞIL COŞKUN KİMDİR?
14-Işıl Coşkun Yaş 20 Boy 1,76 Doğum Yeri İstanbul YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?

MISS TURKEY - TARA MADELEİN DE VRİES KİMDİR?
15- Tara Madelein De Vries Yaş 19 Boy 1,77 Doğum Yeri Hollanda KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?

MISS TURKEY - MELTEM KIRBAŞ KİMDİR?
16- Meltem Kırbaş Yaş 21 Boy 1,77 Doğum Yeri İzmir YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?

MISS TURKEY - TUNA SALON KİMDİR?
17- Tuna Salon Yaş 22 Boy 1,79 Doğum Yeri Balıkesir SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
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MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?

MISS TURKEY - BUSE AKAR KİMDİR?
18- Buse Akar Yaş 21 Boy 1,78 Doğum Yeri Marmaris CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?

MISS TURKEY - LALE ZUZANNA ONUK KİMDİR?
19- Lale Zuzanna Onuk Yaş 20 Boy 1,80 Doğum Yeri İstanbul VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
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MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?

MISS TURKEY - DAMLA ÖZDEMİR KİMDİR?
20- Damla Özdemir Yaş 21 Boy 1,82 Doğum Yeri İstanbul BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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Miss Turkey 2018 Şevval Şahin

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