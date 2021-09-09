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Miss Turkey 2021 ikincisi kim oldu? Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?

09.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2021 yarışmasında ikinci olan isim merak ediliyor. 20 finalistin birincilik için yarıştığı yarışmada Dilara Korkmaz Türkiye’nin en güzel kızı seçilerek birinci olmuştu. Cemrenaz Turhan ise Miss Turkey 2021 yarışmasında ikinciliği kazandı. Peki Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2021 ikincisi kim oldu? Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?

Miss Turkey 2021'de sıralamaya giren ve kazanan yarışmacılar belli. Dilara Korkmaz yarışmada birinci oldu. Miss Turkey'in ikincisi ise merak ediliyor. Peki Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne?

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.

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İlgiyle takip edilen 2021 Miss Turkey finali dün akşam (8 Eylül Çarşamba günü) gerçekleşti. Dilara Korkmaz'ın birinciliğe hak kazandığı yarışmada, ikinci ise Cemrenaz Turhan oldu.

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Dilara Korkmaz Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil etmiş olacak.

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MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

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Dilara Korkmaz 23 yaşındadır ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktadır. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm. Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın 2010 senesinde 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu biliniyor.

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