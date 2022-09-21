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  4. Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

21.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Şirin, geçtiğimiz akşam yayınlanan Miss Turkey 2022'nin ikincisi oldu. Bu başarısıyla dikkatleri bir anda üzerine çeken tescilli güzel, sosyal medya pozlarıyla da adeta nefes kesti.

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, ikinicisi ise Aleyna Şirin oldu. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı üzerine lisans eğitimini alan Şirin, sosyal medya pozlarıyla da görenleri mest etti.

CESUR POZLARIYLA NEFES KESTİ

2001 doğumlu Aleyna Şirin 21 yaşındadır.

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

İstanbul'da ikamet ediyor.

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Kendisini cesur, vicdanlı ve idealist olarak tanımlıyor.

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

1,76 boyundaki Şirin, modellik yapıyor.

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022'de derece elde eden Şirin, yarışmaya katılma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne ve babanın çocuğuyum. Bu yüzden küçükken de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ülkemi temsil etme sorumluluğumu almak istediğimi fark ettim. Bu yüzden katıldım"

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

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