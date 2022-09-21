Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'i bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla nefes kesti

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, ikinicisi ise Aleyna Şirin oldu. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı üzerine lisans eğitimini alan Şirin, sosyal medya pozlarıyla da görenleri mest etti.

CESUR POZLARIYLA NEFES KESTİ

2001 doğumlu Aleyna Şirin 21 yaşındadır.

İstanbul'da ikamet ediyor.

Kendisini cesur, vicdanlı ve idealist olarak tanımlıyor.

1,76 boyundaki Şirin, modellik yapıyor.

Miss Turkey 2022'de derece elde eden Şirin, yarışmaya katılma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne ve babanın çocuğuyum. Bu yüzden küçükken de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ülkemi temsil etme sorumluluğumu almak istediğimi fark ettim. Bu yüzden katıldım"





