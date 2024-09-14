Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen eleştirilere daha fazla dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

MYNET-Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, birincilik tacı için podyuma çıkmış, gecede 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti.

Türkiye'nin 2024 yılı tescilli güzeli seçilen Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tepki çekti. Birinci olacak kadar güzel bulunmayan Bilgen için 'Abaniye' benzetmeleri bile yapıldı.

TORPİL İDDİALARI GÜNDEMDE

Bilgen'e yapılan eleştiriler, öyle bir hâl aldı ki İdil Bilgen'in linç edilmesine kadar dayandı. Hatta bazı kişiler İdil Bilgen’in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olmasından dolayı torpilli olduğunu bile iddia etti.

Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi İdil Bilgen'de hakkındaki olumsuz yorumlara daha fazla dayanamadı ve yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Çağla Şıkel'in programına konuk olan Bilgen; 'Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum' dedi.

Bilgen'in bu sözlerine de tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada; 'bilgimiz yok gözümüzde mi yok?', 'elbette güzelsin ama birinci olacak kadar değil', 'sen hak ettiğini düşünüyor musun?', 'Bizde seni seçenlerin boşluğuna verdik' gibi yorumlar yapıldı.