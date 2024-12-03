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  4. Miss Turkey birincisi İdil Bilgen GQ Gecesi'nde ortaya çıktı... Bingöl'e atanmıştı

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen GQ Gecesi'nde ortaya çıktı... Bingöl'e atanmıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 08:40
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bingöl'e atanan ve göreve başlaması beklenen İdil Bilgen'in görev yerine gidip gitmediği merak edilirken İdil Bilgen GQ Gecesi'nde ortaya çıktı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen GQ Gecesi'nde ortaya çıktı... Bingöl'e atanmıştı

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen yarışmayı kazandığından beri sk sık gündeme geliyor.

Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.

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Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen GQ Gecesi'nde ortaya çıktı.

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Gecede sade tarzıyla dikkat çeken Bilgen'e "Çok hoş ve asil" görünüyor" yorumları geldi.

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İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

Anahtar Kelimeler:
İdil Bilgen
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