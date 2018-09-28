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Miss Turkey sonrası eski güzellerden yeni akım

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 yarışmasında Şevval Şahin birincilik tacını taktı. Ardından Şahin'in sosyal medyada yayınlanan geçmiş yıllara ait fotoğrafı estetik polemiğini gündeme getirdi.

Kimileri Şahin'in tacının alınması gerektiğini savunurken kimileri ise estetik olmadığını dile getirdi. Yarışma jürisinden yapılan açıklamada estetik olduğu ancak yarışmacının tacının alınmayacağı ifade edildi. Miss Turkey'in bugünlerde gündemle olmasından dolayı eski tescilli güzeller Instagram'da bir akım başlattı. Geçmiş yıllarda dereceye giren birçok isim geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla günümüzde çekilen karelerini yan yana koyarak sosyal medyadan yayınladı.

İşte o isimler ve paylaşımları...

Mıss Turkey sonrası eski güzellerden yeni akım

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PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ
"Madem böyle bir akım var, aman eksik kalmayayım. Maalesef yarışma gecesinden taçlı fotoğraf bulamadım ama hemen ertesinde çekilmiş bir fotoğrafla şimdiki halim. Üstelik internetten hazır buldum, yapanın eline sağlık. Tüm Türkiye güzellerine...."
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EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI
"Türkiye güzelleri akımına ben de uyayım o halde #1992"
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DEMET ŞENER

DEMET ŞENER
"Yıl 1995 kraliçelik tacımı taktığım an ve yıl 2018...."
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ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL
"İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce... Sonra sarıldım o yaşlarıma... 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu... Şükürler olsun"
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ÖZLEM KAYMAZ

ÖZLEM KAYMAZ
"Türkiye güzelleri; halk bizleri o taçlar ile tanıdı... Ne heyecanlar yaşadık! Ne mutlu hepimize her birimiz kocaman yüreklerimizle dolu dolu hayatlar yaşadık. Kalplerimizin güzelliği, ürettiklerimiz, başardıklarımız ve duruşlarımız ile gönüllere taht kurduk... Bu sabah Çağla içini dökmüş.., Pınar paylaşmış..., ben deseniz zaten duygusalım sevgili kızım Tara ablalarının izinden yola yeni çıktı. Her birimiz önce o tacı kafamıza taktık sonra hayatlarımız, varoluşumuz taçların üzerine oturdu."
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SİBEL TAN

SİBEL TAN
"Biz de kraliçe olarak bu akıma uyalım. Güzellik yarışmalarının gündemde olduğu şu zamanlarda gençlere tavsiyem, güzellik olarak özlerini korumaları ve eğitimlerine devam etmeleridir. Sevgiler"
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PINAR TEZCAN

PINAR TEZCAN
"1996-2018 ne çabuk geçmiş zaman"
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Anahtar Kelimeler:
miss turkey eski güzeller

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