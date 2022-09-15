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Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ilgiyle takip edilen Miss Turkey yarışması bu sene de düzenleniyor. Yarışmanın bu seneki 20 finalisti ise duyuruldu. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Hande Deniz Uluğ oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Hande Deniz Uluğ kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey 2022 Hande Deniz Uluğ kaç yaşında ve mesleği nedir?

Her sene ilgiyle beklenen Miss Turkey'in 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Hande Deniz Uluğ kimdir?

MİSS TURKEY HANDE DENİZ ULUĞ KİMDİR?

1 numarada yarışacak olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Uluğ, 21 yaşındadır. Genç isim, Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

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MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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Miss Turkey yaşında
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