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Miss Universe güzeli dünyanın en ince beli için 970 bin TL harcadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Model ve eski Miss Universe adayı Dora Rodriguez, dünyanın en ince beline sahip olmak için 970 bin TL harcadı.

Miss Universe güzeli dünyanın en ince beli için 970 bin TL harcadı

Eski Miss Universe adayı Dora Rodriguez, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki ince beliyle hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

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Esmer model ince bele sahip olmak için geçirdiği estetik ameliyatlar için toplamda 970 bin TL harcadı. Her zaman dünyadaki en ince bele sahip olmayı arzuladığını belirten Rodriguez “Kaburgalarımı aldırmayı henüz düşünmüyorum; ama dünyanın en ince beline sahip olma hedefim için bunu düşünebilirim” dedi.

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Dora, dünyanın en büyük moda dergilerinden Harper’s Bazaar Vietnam’a poz verebilmek için ameliyat olduğunu belirtti.

Göğüslerini büyütüp, beline liposculpture yaptıran model, Barbie bebek vücuduna sahip olduğuna inandığını söyleyerek “Sonuçtan memnunum. Belli bir etkiye ulaşmayı hayal ediyorsanız, estetik ameliyat olmaya değer” dedi.

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Bazenlerinin 80 cm’den 60 cm’e indiğini söyleyen Rodriguez eğer kaburgalarını aldırmaya karar verirse yaklaşık 80 bin TL daha harcayacak.

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Dora, 2011 yılında Kanada’dan Miss Universe adayı olmuştu. Playboy’un Güney Afrika baskısına poz veren model, Harper’s Bazaar’ın kapağında yer aldı.


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