Mississippi Senato Seçimlerinde Irkçılığın Tartışma

ABD ara seçimlerinde sona kalan Mississippi eyaletinde Senato’ya gönderilecek isim için yarış henüz sona ermiş değil. Eyaletin ırkçı geçmişinin gölgesindeki seçimlerde oy verenler Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith ile Demokrat rakibi Mike Espy arasında karar verecek.

Cumhuriyetçi muhafazakarların kalesi olan eyalette ne Hyde-Smith ne de siyah olan Espy, üç hafta önceki seçimlerde çoğunluğu sağlayabildi. Bugünkü oylama sonucu belirleyecek. Hyde-Smith, önceki senatör Thad Cochran’in sağlık sorunları gerekçesiyle istifası sonrası bu göreve atanmıştı. Eski tarım bakanı olan Mike Espy ise Cochran’ın kalan iki yıllık görevini devralsa bile 2020’de yeniden seçimlere girmek durumunda.

Mississippi’de daha önce hiçbir siyah Amerikalı’nın senatör olarak seçilmemiş olması nedeniyle Hyde-Smith’in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak kampanyası boyunca sarfettiği sözler nedeniyle akıllarda şüphe yarattı. Bu nedenle Donald Trump iki defa destek mitingi düzenlemek durumunda kaldı.

Hatta bu sabah Twitter hesabından, ‘’Cindy Hyde-Smith’e Washington’da ihtiyacımız var’’ mesajını paylaştı.