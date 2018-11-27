Mississippi Senato Seçimlerinde Irkçılığın Tartışma

ABD ara seçimlerinde sona kalan Mississippi eyaletinde Senato’ya gönderilecek isim için yarış henüz sona ermiş değil. Eyaletin ırkçı geçmişinin gölgesindeki seçimlerde oy verenler Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith ile Demokrat rakibi Mike Espy arasında karar verecek.
Cumhuriyetçi muhafazakarların kalesi olan eyalette ne Hyde-Smith ne de siyah olan Espy, üç hafta önceki seçimlerde çoğunluğu sağlayabildi. Bugünkü oylama sonucu belirleyecek. Hyde-Smith, önceki senatör Thad Cochran’in sağlık sorunları gerekçesiyle istifası sonrası bu göreve atanmıştı. Eski tarım bakanı olan Mike Espy ise Cochran’ın kalan iki yıllık görevini devralsa bile 2020’de yeniden seçimlere girmek durumunda.
Mississippi’de daha önce hiçbir siyah Amerikalı’nın senatör olarak seçilmemiş olması nedeniyle Hyde-Smith’in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak kampanyası boyunca sarfettiği sözler nedeniyle akıllarda şüphe yarattı. Bu nedenle Donald Trump iki defa destek mitingi düzenlemek durumunda kaldı.
Hatta bu sabah Twitter hesabından, ‘’Cindy Hyde-Smith’e Washington’da ihtiyacımız var’’ mesajını paylaştı.
Hyde Smith’in, daha önce bir siyasi destekçisine övgü olarak, "Beni biri topluluk önünde asmaya çağırsa en ön sırada olurum" demesi, eyalet geçmişinin siyahlara yönelik linç olaylarıyla dolu olması nedeniyle ırkçı olarak algılanmıştı. Hyde-Smith daha sonra özür dilese de İç Savaş’tan kalma konfederasyon eşyaları ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyetçi senatör, Demokrat rakibinin sözlerini çarpıttığını savunmuş, Mike Etsy ise Hyde-Smith’in ağzından çıkanların eyalete zarar verdiğini söylemişti.
Hyde-Smith’in liberal görüşlü üniversite öğrencilerin oy kullanmasının zorlaştırılmasını önermesi de tepki toplamıştı.
İç savaş nasıl başlamıştı?
Mississippi, 1860’larda Birleşik Devletler’den ayrılarak kendilerini konfederasyon devleti olarak tanımlayan 13 güney eyaletinden biriydi. Ayrılığın gerekçesi toprak beylerinin, köle sahibi olma hakkından vazgeçmek istememesiydi. Bu ayrılıklar ülkeyi kanlı bir iç savaşa götürmüş ve 1865’te Güney eyaletleri teslim olmuştu.
Kölelik iç savaştan sonra anayasa değişikliği ile kaldırılsa da Mississipi de ırkçı olaylar on yıllarca sürdü. Siyah vatandaşlar linç edildi; okullarda, restoranlarda ve birçok kamusal yerde ayrımcılık 1960’lara kadar sürdü.
Ancak ırkçılığın izleri silinmiş değil. Pazartesi günü yetkililer eyalet senato binası çevresinde iki darağacı ilmeği ve altı nefret işareti buldu.
Cumhuriyetçiler daha önce Kongre’de görev yapmış olan Mike Espy’nin eyaletle ilgili bilgisi olmadığının ve karar alamayacağını savunuyor. Espy’nin tarım bakanı olduğu dönemde yolsuzlukla suçlanmasını da gündeme getiriyorlar.
Hyde Smith kazanırsa, Cumhuriyetçiler Senato’da 47’ye karşı 53 koltukla çoğunluğunu sürdürecek.
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