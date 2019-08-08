Mississippi’de Yasadışı Göçmenleri Çalıştıran Fabrikalara Baskın 

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza görevlileri, Mississippi eyaletinde altı kentteki yaklaşık yedi fabrikaya baskınlar düzenledi. Yapılan açıklamada yaklaşık 680 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. ABD’li yetkililere göre bu tek bir eyaletteki iş yerlerine düzenlenen en büyük gözaltı operasyonu olarak tarihe geçti.

Eyalette yasa dışı göçmenlerin istihdam edilmesiyle ilgili bir yıl boyunca süren soruşturmaların ardından baskınlarda tarım ürünlerinin işlendiği tesisler hedef alındı.

Yapılan açıklamada yetkililerin başlangıçta kaç kişiyi hedef alarak baskınlara başladıkları ya da gözaltına alınanların ne kadarının Göç ve Gümrük Muhafaza yetkililerinin zaten aradığı kişilerin yanında dolaylı olarak gözaltına alınanlar olduğuna dair bilgi verilmedi.

Göç ve Gümrük Muhafaza Başkan Vekili Matthew Albence, Mississippi eyaletinin Jackson kentinde düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınanlardan bir kısmının adli suçlarla yargılanacağını, bir kısmının derhal sınır dışı edileceğini, bir kısmınınsa sığınma davalarını beklemek üzere serbest bırakılacaklarını kaydetti.