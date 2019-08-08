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Mississippi’de Yasadışı Göçmenleri Çalıştıran Fabrikalara Baskın 

08.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza görevlileri, Mississippi eyaletinde altı kentteki yaklaşık yedi fabrikaya baskınlar düzenledi. 680 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. ABD’li yetkililere göre bu tek bir eyaletteki iş yerlerine düzenlenen en büyük gözaltı operasyonu olarak tarihe geçti

Mississippi’de Yasadışı Göçmenleri Çalıştıran Fabrikalara Baskın 

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza görevlileri, Mississippi eyaletinde altı kentteki yaklaşık yedi fabrikaya baskınlar düzenledi. Yapılan açıklamada yaklaşık 680 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. ABD’li yetkililere göre bu tek bir eyaletteki iş yerlerine düzenlenen en büyük gözaltı operasyonu olarak tarihe geçti.

Eyalette yasa dışı göçmenlerin istihdam edilmesiyle ilgili bir yıl boyunca süren soruşturmaların ardından baskınlarda tarım ürünlerinin işlendiği tesisler hedef alındı.

Yapılan açıklamada yetkililerin başlangıçta kaç kişiyi hedef alarak baskınlara başladıkları ya da gözaltına alınanların ne kadarının Göç ve Gümrük Muhafaza yetkililerinin zaten aradığı kişilerin yanında dolaylı olarak gözaltına alınanlar olduğuna dair bilgi verilmedi.

Göç ve Gümrük Muhafaza Başkan Vekili Matthew Albence, Mississippi eyaletinin Jackson kentinde düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınanlardan bir kısmının adli suçlarla yargılanacağını, bir kısmının derhal sınır dışı edileceğini, bir kısmınınsa sığınma davalarını beklemek üzere serbest bırakılacaklarını kaydetti.

Trump yönetimi ABD’de yasa dışı yollarla bulunduğu sanılan yaklaşık 11 milyon göçmene ve ailelerine yönelik baskıları arttırmış durumda. 2020 seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden ABD’nin güney sınırındaki yasa dışı geçişleri sona erdirmek isteyen Trump, kitlesel gözaltılarla yasa dışı göçmenlere gözdağı vermeye çalışıyor.

Yönetim sığınma talep edenleri de geri çevirmeye çalıştı. Bu kapsamda bazı sığınmacıları Meksika’ya göndererek süreci burada beklemelerini isteyen Trump yönetimi şimdi de uluslararası bir anlaşma kapsamında bazı Orta Amerikalılar’ı Guatemala’ya göndererek ABD yerine bu ülkeden sığınma talep etmelerini istiyor.

Başkan Trump yasa dışı göçmenlere yönelik baskınların yapılacağını birçok kez dile getirmişti ancak bu baskınlar tam kapasiteyle hayata geçirilmemişti. Göç ve Gümrük Muhafaza yetkilileri süre gelen operasyonlarda ilk hedeflerinin adli suça karışmış ya da sınır dışı edilmesi yasal olarak mümkün yasa dışı göçmenler olduğunu belirtiyor.

Mississippi Güney Bölgesi Savcısı Mike Hurst de göçmenleri istihdam eden işverenlere yüklendi. Hurst, “Yasadışı göçmenleri rekabet avantajı sağlamak için ya da hızlı para kazanmak için kullananlar; eğer federal yasaları çiğnediğinizi görürsek, sizin de peşinize düşeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Ancak Hurst operasyonda göçmenleri istihdam edenlere de suçlama yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bilgi vermedi.

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