Mississippi’deki Seçimi Cumhuriyetçi Aday Kazandı

ABD Senatosu için Mississippi eyaletinde ikinci tur seçimler yapıldı. Seçimi Cumhuriyetçi Cindy Hyde-Smith kazandı.

Hyde-Smith kullanılan oyların yüzde 54’ünü alarak rakibi Demokrat Mike Espy’yi geride bıraktı.

Seçim zaferinin ardından destekçilerine hitap eden Hyde-Smith, “muhafazakar değerleri” Washington’a taşıma sözü verdi. Hyde-Smith, “Herkesin bilmesini isterim ki, kime oy vermiş olursanız olun ben her zaman her bir Mississippili’yi temsil edeceğim. Çok çalışacağım ve Mississippi’nin sizin senatörünüzden büyük gurur duyması için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

Güney eyaletindeki seçim sonuçlarının da belli olmasıyla, 2018 Senato seçimleri tamamlanmış oldu. Buna göre Cumhuriyetçiler Demokratlar’a karşı 100 üyeli Senato’da 49’a 51’lik üstünlüklerini iki sandalye daha arttırdı. Ocak ayında başlayacak yeni dönemde Senato’da 53 Cumhuriyetçi ve 47 Demokrat olacak.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’ndeyse 8 yıl aradan sonra ilk kez çoğunluğu almayı başarmıştı.