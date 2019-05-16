Missouri Senatosu da Kürtaj Yasağını Onayladı

Amerika’da tartışmalara yol açan kürtaj karşıtı yasaların yürürlüğe koyulması için harekete geçen eyaletlere Missouri de eklendi. Muhafazakar Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Missouri Senatosu’nda oylamaya sunulan yasa tasarısı 10’a karşı 24 oyla onaylandı. Missouri Senatosu’nda Perşembe günü onaylanan düzenleme uyarınca, kürtaj hamileliğin 8’inci haftasından sonra tıbbi gerekçeler haricinde uygulanamayacak. Tecavüz ve ensest durumlarının da istisnai olarak kabul edilmediği yasa tasarısının resmi olarak yürürlüğe girmesi için Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Missouri Temsilciler Meclisi’nde ve ardından vali tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhuriyetçi Vali Mike Parson daha önce yaptığı açıklamada tasarıyı desteklediğini söylemişti. 7 eyalette kürtaj karşıtı yasalar onaylandı Amerika genelinde Cumhuriyetçi eyalet yetkililerinin öncülüğünde başlatılan kürtaj kısıtlama ve yasakları, 2019 yılı içinde Utah, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia ve son olarak da Alabama’da yürürlüğe girdi.

Utah ve Arkansas’ta bu yıl getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 18’inci hafta itibariyle kürtaja izin verilmiyor. Kısıtlamaların daha da arttırıldığı Kentucky, Mississippi, Ohio ve Georgia eyaletlerindeyse kalp atışının belirlenmesinin ardından, yani çoğunlukla hamileliğin 6’ıncı haftası itibariyle kürtaj yasak. Bu eyaletlerde tıbbi sorunlar, tecavüz ve ensest durumlarında kürtaj yasağı uygulanmıyor ancak bu hafta Alabama’da yürürlüğe giren yasaya göre tıbbi sorunlar haricinde ensest ve tecavüz de dahil hiçbir durumda kürtaja izin yok. Yasağa uymayan sağlık yetkilileriyse 99 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kürtaja karşı çıkan Cumhuriyetçi yetkililer, ülkede kürtaj hakkını koruma altına alan, 1973 yılında yürürlüğe giren yasayı fesh etme çabasında olduklarını belirtiyor. Amerika’da şu ana kadar uygulanan kürtaj kısıtlamalarının en katısını bu hafta onaylayan Alabama Valisi Key Ivey konuyla ilgili açıklamasında, “Bu yasayı destekleyen birçok kişiye göre bu, Alabamalılar’ın her hayatın değerli ve Tanrı’dan bir armağan olduğu inancını destekleyen çok güçlü bir adım” ifadelerini kullandı.