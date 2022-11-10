Mistik çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Mistik çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Meyan kökü, böğürtlen, karabiber, kakule, zencefil, hindiba ve tarçın gibi farklı baharatların harmanlamasıyla oluşan mistik çayı, aromatik ve kremsi bir çaydır. Bulundurduğu baharatlarla buluşan süt, siyah çay ve vanilya sayesinde de egzotik bir tat kazanan mistik çayı Hindistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kahve kadar sık tüketilen çaylardan birisidir. Mistik çayını oluşturan malzemelerin her birinin ayrı faydası olduğu gibi bu karışım sonucunda da pek çok faydası ortaya çıkar. Peki, mistik çayı neye iyi gelir?
Doğada bulunan diğer bitki çayları gibi mistik çay da içerisinde insan sağlığına faydalı pek çok bileşen barındırır. İçerisine katılan baharat, bitki ve meyvelerin ayrı ayrı faydalarını taşıyan mistik çayı, bu malzemelerin harmanlanmasıyla da birçok faydalı fonksiyon kazanır. Mistik çayı faydaları ise şu şekildedir:
Çeşitli hastalıkların ve problemlerin önlenmesi veya giderilmesinde rol oynayan mistik çayı düzenli ve önerilen miktarda tüketilmelidir. İçerisinde bulunan baharat ve bitkilere alerjisi veya hassasiyeti olan kişilerin bu çayı tükettikten sonra reaksiyon göstermesi durumunda mistik çayının tüketimi bırakılmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren kadınlar, mistik çayının tüketimi öncesinde mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Bu çayın faydalarının zarara dönüşmemesi için mistik çayı doğru hazırlanıp yeterli tüketilmelidir.
Birden fazla baharatın, sütün ve suyun buluştuğu mistik çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Mistik çayı nasıl demlenir?
Eğer zaman konusunda kısıtlıysanız veya mistik çayınızı daha pratik hazırlamak istiyorsanız french press yardımıyla da bu çayı hazırlayabilirsiniz. Peki, french press ile mistik çayı nasıl demlenir?
Uyku düzeni, stres, hormonal değişiklikler, hareketsiz yaşam tarzı veya düzensiz beslenme gibi pek çok sebeple istenmeyen kilolara sahip oluruz. Kilo vermek için de birçoğumuz tıbbi ilaçlar yerine doğal yöntemlere başvururuz. Bu yöntemlerin başında ise zayıflatıcı fonksiyonlar geliştiren bitki çayları gelir. Farklı hastalık veya rahatsızlıkların tedavisi ve önlenmesinde başvurduğumuz bitki çayları, fazla kilolardan kurtulmaya da yardımcı rol oynar.
Mistik çayı içerisinde bulunan baharatların da etkisiyle zayıflatıcı fonksiyonlar kazanan bitki çayları arasındadır. Ayrıca tüketimi sonrasında tokluk hissi de sağlayarak anlık açlık krizlerinin de önüne geçer. Diyet listelerinde yerini alan bu çay, zayıflamak isteyenlerin spor ve diyet yanında beklentilerini büyük ölçüde karşılar.
Kadınların ortalama 28 günlük periyotta tekrar eden adet dönemleri; hormonel değişimler, stres, beslenme düzenlerindeki değişimler gibi çeşitli sebeplerle düzensizleşebilir. Bu noktada kadınlar kimyasal ilaçlardan ziyade doğal yöntemleri daha güvenilir bulurlar. Bu noktada pek çok kadın hem faydalarından yararlanabileceği hem de adet söktürücü olarak tüketebildikleri bitki çaylarına başvururlar.
Mistik çayı kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları ağrıları hafifleten ve aroması sayesinde kadınların bu süreçte yaşadıkları tatlı krizlerini yatıştıran çaydır. Fakat içerisinde yer alan tarçının, maydanoz veya benzer adet söktürücüler gibi bir etkisinin aksine adet dönemini geciktiren bir etkiye sahiptir. Bu sebeple mistik çayı adet söktürücü çaylar arasında sayılmamakla beraber aksine adet geciktiren çaylar arasında sayılabilir.