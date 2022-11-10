Mistik çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Mistik çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Meyan kökü, böğürtlen, karabiber, kakule, zencefil, hindiba ve tarçın gibi farklı baharatların harmanlamasıyla oluşan mistik çayı, aromatik ve kremsi bir çaydır. Bulundurduğu baharatlarla buluşan süt, siyah çay ve vanilya sayesinde de egzotik bir tat kazanan mistik çayı Hindistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kahve kadar sık tüketilen çaylardan birisidir. Mistik çayını oluşturan malzemelerin her birinin ayrı faydası olduğu gibi bu karışım sonucunda da pek çok faydası ortaya çıkar. Peki, mistik çayı neye iyi gelir?

Mistik çayı ne işe yarar?

Doğada bulunan diğer bitki çayları gibi mistik çay da içerisinde insan sağlığına faydalı pek çok bileşen barındırır. İçerisine katılan baharat, bitki ve meyvelerin ayrı ayrı faydalarını taşıyan mistik çayı, bu malzemelerin harmanlanmasıyla da birçok faydalı fonksiyon kazanır. Mistik çayı faydaları ise şu şekildedir:

İçerisinde bulunan zencefil ve baharat sayesinde metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Tokluk hissi de sağlayarak anlık açlık krizlerinin önüne geçer.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği çaylar arasındadır.

Sindirim sistemini düzenleyerek şişkinlik ve gaz problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Zencefil, karabiber ve siyah çayın enerji verici gücü sayesinde mistik çayı, günlük yaşamın daha enerjik geçmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı vücudun direncini arttırır.

Oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Aroması sayesinde regl dönemlerinde kadınların yaşadığı tatlı krizlerini yatıştırır.

Baş ağrısına iyi gelir.

Düzenli kullanımla beraber kan şekeri seviyelerini düzenleyerek diyabet hastalığının oluşmasını engeller.

İçerisinde bulunan kakule, tarçın ve zencefilin taşıdığı antioksidan ve fitokimyasal içerikler sayesinde bağırsak ve mide kanseri riskini büyük ölçüde azaltır.

Çeşitli hastalıkların ve problemlerin önlenmesi veya giderilmesinde rol oynayan mistik çayı düzenli ve önerilen miktarda tüketilmelidir. İçerisinde bulunan baharat ve bitkilere alerjisi veya hassasiyeti olan kişilerin bu çayı tükettikten sonra reaksiyon göstermesi durumunda mistik çayının tüketimi bırakılmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren kadınlar, mistik çayının tüketimi öncesinde mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Bu çayın faydalarının zarara dönüşmemesi için mistik çayı doğru hazırlanıp yeterli tüketilmelidir.

Mistik çayı nasıl yapılır?

Birden fazla baharatın, sütün ve suyun buluştuğu mistik çayı tarifi için gerekli malzemeler:

4 su bardağı su

3 su bardağı süt (tercihen vegan süt)

2 yemek kaşığı siyah çay

6 adet ufalanmış kakule

2 çay kaşığı tane karabiber

1 parça ince kesilmiş taze zencefil

10 adet karanfil

2 adet ufak ufak parçalanmış çubuk tarçın

İsteğe bağlı olarak esmer şeker, bal, akçaağaç veya akçaağaç

Mistik çayı nasıl demlenir?

Çayınızın daha net bir aromaya sahip olması için ilk olarak tüm baharatları 3-4 dakika kadar orta ateşte kavurun.

Daha sonra 4 bardak suya kavurduğunuz baharatlar ve zencefili de ekleyerek 5 dakika kaynatın.

Kaynayan suyu ateşten alın ve siyah çayı da ilave ederek 10 dakika demlenmeye bırakın.

Tatlandırıcı eklemek isterseniz çayınıza bu aşamada tatlandırıcı ekleyip iyice karıştırabilirsiniz.

3 su bardağı sütü ısıtın ve köpürtücü veya kavanoz yardımıyla köpürtün.

Son olarak karışımı süzün ve sütü ilave edin. Tercihen fincanınızın yarısından fazlasına çay ekleyip fincanı sütle de tamamlayabilirsiniz.

Eğer zaman konusunda kısıtlıysanız veya mistik çayınızı daha pratik hazırlamak istiyorsanız french press yardımıyla da bu çayı hazırlayabilirsiniz. Peki, french press ile mistik çayı nasıl demlenir?

İlk adım olarak kaynamış suyla french pressinizi çalkalayarak çayınızı daha sıcak tüketebilmenizi sağlayın.

4 bardak suyunuzu bir ısıtıcı yardımıyla kaynatın.

Ardından yukarıda da verilen karışımı french pressinize 1 yemek kaşığı ekleyin.

Kaynayan suyu karışıma ekleyin ve 4 dakika kadar demleyin.

Daha sonra siyay çayı da ilave ederek 5 dakika daha demleyin.

Son olarak demlenen çayı süzün ve süt ekleyin.

Mistik çayı zayıflatır mı?

Uyku düzeni, stres, hormonal değişiklikler, hareketsiz yaşam tarzı veya düzensiz beslenme gibi pek çok sebeple istenmeyen kilolara sahip oluruz. Kilo vermek için de birçoğumuz tıbbi ilaçlar yerine doğal yöntemlere başvururuz. Bu yöntemlerin başında ise zayıflatıcı fonksiyonlar geliştiren bitki çayları gelir. Farklı hastalık veya rahatsızlıkların tedavisi ve önlenmesinde başvurduğumuz bitki çayları, fazla kilolardan kurtulmaya da yardımcı rol oynar.

Mistik çayı içerisinde bulunan baharatların da etkisiyle zayıflatıcı fonksiyonlar kazanan bitki çayları arasındadır. Ayrıca tüketimi sonrasında tokluk hissi de sağlayarak anlık açlık krizlerinin de önüne geçer. Diyet listelerinde yerini alan bu çay, zayıflamak isteyenlerin spor ve diyet yanında beklentilerini büyük ölçüde karşılar.

Mistik çayı adet söktürür mü?

Kadınların ortalama 28 günlük periyotta tekrar eden adet dönemleri; hormonel değişimler, stres, beslenme düzenlerindeki değişimler gibi çeşitli sebeplerle düzensizleşebilir. Bu noktada kadınlar kimyasal ilaçlardan ziyade doğal yöntemleri daha güvenilir bulurlar. Bu noktada pek çok kadın hem faydalarından yararlanabileceği hem de adet söktürücü olarak tüketebildikleri bitki çaylarına başvururlar.

Mistik çayı kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları ağrıları hafifleten ve aroması sayesinde kadınların bu süreçte yaşadıkları tatlı krizlerini yatıştıran çaydır. Fakat içerisinde yer alan tarçının, maydanoz veya benzer adet söktürücüler gibi bir etkisinin aksine adet dönemini geciktiren bir etkiye sahiptir. Bu sebeple mistik çayı adet söktürücü çaylar arasında sayılmamakla beraber aksine adet geciktiren çaylar arasında sayılabilir.